На Донбассе сохраняется режим "тишины"

С начала текущих суток, 2 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики не совершили ни одного обстрела по украинским позициям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, на Донбассе вооруженные формирования России огневой активности не проявляли.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погибли двое военнослужащих. Обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, по информации разведки ООС, с 22 по 28 ноября было ликвидировано десять боевиков, еще 15 человек составляют санитарные потери оккупантов.

Добавим, что в Попаснянском районе Луганской области специалисты прекратили разминирование территорий от взрывоопасных предметов, начавшиеся в сентябре 2019 года. Отмечается, что разминирование территорий продолжится с марта следующего года.