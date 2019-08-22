На Донбассе обнаружили заложенный на обочине фугас боевиков

В четверг, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обнаружили вражеский фугас, который был заложен на обочине дороги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, взрывоопасный предмет, оставленный противником, был обнаружен бойцами Национальной гвардии в Донецкой области. Как установили военнослужащие, на обочине дороги была заложена ручная граната РГД-5.

Отмечается, что для недопущения травмирования местных жителей район был изолирован, а обнаруженный фугас был изъят для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили интерактивную карту заминированных районов Донецкой и Луганской областей. В данный момент интерактивная карта работает в тестовом режиме, а информация о заминированных районах обновляется.

РБК-Украина писало, что военнослужащие Объединенных сил завершили работы по разминированию территорий возле моста в Станице Луганской, где недавно произошло разведение сил и средств. Разминирование около 2 гектаров территории продолжалось 16 дней.

Отметим, что договоренности о начале процесса разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля. В соответствии с соглашением, разминирование территории должно было начаться с 1 августа.