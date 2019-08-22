На Донбасі виявили закладений на узбіччі фугас бойовиків

У четвер, 22 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі виявили ворожий фугас, який був закладений на узбіччі дороги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними відомства, вибухонебезпечний предмет, залишений противником, був виявлений бійцями Національної гвардії у Донецькій області. Як встановили військовослужбовці, на узбіччі дороги була закладена ручна граната РГД-5.

Зазначається, що для недопущення травмування місцевих жителів район був ізольований, а виявлений фугас був вилучений для подальшого знищення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили інтерактивну мапу замінованих районів Донецької та Луганської областей. Наразі інтерактивна мапа працює у тестовому режиму, а інформація про заміновані райони оновлюється.

Також РБК-Україна писало, що військовослужбовці Об'єднаних сил завершили роботи з розмінування територій біля мосту у Станиці Луганській, де нещодавно відбулося розведення сил та засобів. Розмінування близько 2 гектарів території тривало 16 днів.

Зазначимо, що домовленості про початок процесу розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій були досягнені під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 31 липня. Відповідно до угоди, розмінування території повинне було початися з 1 серпня.