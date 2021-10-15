UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе снова неспокойно. Боевики сегодня пять раз стреляли по позициям украинских войск

Автор: Александр Мороз

С начала суток 15 октября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Обстрелы вели вблизи четырех населенных пунктов:

  • у Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
  • недалеко от Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
  • в районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
  • в сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.

Напомним, боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки, 14 октября. Обошлось без погибших и раненых.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС