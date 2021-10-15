На Донбассе снова неспокойно. Боевики сегодня пять раз стреляли по позициям украинских войск

С начала суток 15 октября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Обстрелы вели вблизи четырех населенных пунктов:
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.
Напомним, боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки, 14 октября. Обошлось без погибших и раненых.