На Донбасі знову неспокійно. Бойовики сьогодні п'ять разів стріляли по позиціям українських військ

З початку доби 15 жовтня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Обстріли вели поблизу чотирьох населених пунктів:
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в ООС.
Нагадаємо, бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу, 14 жовтня. Обійшлося без загиблих та поранених.