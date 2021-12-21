На Донбасі неспокійно: 5 порушень режиму "тиші", поранено трьох військових

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, другого - середньої тяжкості.

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.