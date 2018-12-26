На Донбассе немного вырос поток через пункты пропуска

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера пункты пропуска пересекли почти 28 тыс. человек

За минувшие сутки, 25 декабря, пункты пропуска на Донбассе пересекли 25,7 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что в настоящее время все контрольные пункты работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком. Вчера КПВВ пересекли 25,7 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5170 человек и 675 транспортных средств;

"Марьинка" - 6105 человек и 1135 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5295 человек и 1120 транспортных средств;

"Гнутово" - 2535 человек и 655 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6620 человек.

"За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем", - отметили в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что утром в очередях на КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/10.

Напомним, ранее сообщалось, что в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" обнаружили взрывчатку.

Отметим, ранее также стало известно, что на Донбассе возникли проблемы с водоснабжением 10 населенных пунктов.