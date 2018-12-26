На Донбассе немного вырос поток через пункты пропуска

Вчера пункты пропуска пересекли почти 28 тыс. человек
За минувшие сутки, 25 декабря, пункты пропуска на Донбассе пересекли 25,7 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что в настоящее время все контрольные пункты работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком. Вчера КПВВ пересекли 25,7 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:
"За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем", - отметили в Госпогранслужбе.
Также сообщается, что утром в очередях на КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/10.
Напомним, ранее сообщалось, что в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" обнаружили взрывчатку.
Отметим, ранее также стало известно, что на Донбассе возникли проблемы с водоснабжением 10 населенных пунктов.