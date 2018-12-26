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На Донбасі трохи збільшився потік через пункти пропуску

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 09:43
На Донбасі трохи збільшився потік через пункти пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора пункти пропуску перетнуло майже 28 тис. осіб

За минулу добу, 25 грудня, пункти пропуску на Донбасі перетнули 25,7 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що на даний час всі контрольні пункти працюють у штатному режимі згідно з зимовим графіком. Вчора КПВВ перетнули 25,7 тисячі осіб і 3,6 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 5170 осіб і 675 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6105 осіб і 1135 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5295 осіб і 1120 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 2535 осіб та 655 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 6620 осіб.

"За минулу добу загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним і характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Також повідомляється, що вранці в чергах на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/55; "Мар'їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" виявили вибухівку.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що на Донбасі виникли проблеми з водопостачанням 10 населених пунктів.

 

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