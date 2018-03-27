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На Донбассе за неделю зафиксировано 12 полетов российских беспилотников

НовостиОбщество    27.03.2018 - 12:30
Фото: российский беспилотник (mil.ru)
Фото: российский беспилотник (mil.ru)

Полеты осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины

За неделю на Донбассе з зоне Операции объединенных сил зафиксировано 12 полетов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об это сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Оккупанты продолжали активное ведение воздушной разведки боевых порядков Вооруженных сил Украины. В период с 20 по 26 марта зафиксировано 12 разведывательных полетов БПЛА ВС России, в т.ч. 2 полета БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины", - отметил Тымчук.

Напомним, как сообщалось ранее, на прошлой неделе на оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано семь полетов российских беспилотников.

Также 23 марта 2018 года служащими ВВС Украины был задержан владелец беспилотного летательного аппарата, зафиксированного над одной из воинских частей в Харковской области.

В Харьковской области задержали владельца беспилотника, летавшего над воинской частью Беспилотник США провел разведку над Донбассом и Крымом
Теги публикации: беспилотник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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