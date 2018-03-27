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На Донбасі за тиждень зафіксовано 12 польотів російських безпілотників

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 12:30
Фото: російський безпілотник (mil.ru)
Фото: російський безпілотник (mil.ru)

Польоти здійснювалися з заходом в оперативно-тактичну глибину оборони ЗС України

За тиждень на Донбасі з зоні Операції об'єднаних сил зафіксовано 12 польотів російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук Facebook.

"Окупанти продовжували активне ведення повітряної розвідки бойових порядків Збройних сил України. У період з 20 по 26 березня зафіксовано 12 розвідувальних польотів БПЛА ЗС Росії, в т. ч. 2 польоту БПЛА "Орлан-10", які здійснювалися з заходом в оперативно-тактичну глибину оборони ЗС України", - зазначив Тимчук.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, минулого тижня на окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано сім польотів російських безпілотників.

Також 23 березня 2018 року службовцями ВПС України був затриманий власник безпілотного літального апарату, зафіксованого над однією з військових частин у Харківській області.

У Харківській області затримали власника безпілотника, що літав над військовою частиною Безпілотник США провів розвідку над Донбасом і Кримом
Теги публікації: беспилотник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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