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На оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано 7 полетов российских беспилотников, - ИС

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 11:16
Фото: российский беспилотник (mil.ru)
Фото: российский беспилотник (mil.ru)

Боевики продолжают активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВСУ

На оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано 7 полетов российских беспилотников. Об этом в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Противник продолжает активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины - за недельный период зафиксировано 7 разведывательный полет БПЛА ВС РФ, в т.ч. 2 полета БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины", - говорится в сообщении.

 

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» В последний недельный период (с 15 по 21 марта с.г.) в зоне...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что 15 марта 2018 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики провели "учения гражданской обороны".

В частности, оккупационными войсками проверялась система оповещения населения, состояние бомбоубежищ, а также организация взаимодействия между воинскими частями и комиссариатами с практической отработкой вопросов оповещения приписного состава и развертыванием пунктов приема личного состава.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 31,8 тыс. человек В зоне боевых действий на Донбассе снизилась интенсивность огневых ударов, - ИС
Теги: Донбасс, Тымчук, беспилотник
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