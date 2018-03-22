На оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано 7 полетов российских беспилотников, - ИС

Боевики продолжают активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВСУ

На оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано 7 полетов российских беспилотников. Об этом в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Противник продолжает активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины - за недельный период зафиксировано 7 разведывательный полет БПЛА ВС РФ, в т.ч. 2 полета БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины", - говорится в сообщении.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» В последний недельный период (с 15 по 21 марта с.г.) в зоне... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что 15 марта 2018 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики провели "учения гражданской обороны".

В частности, оккупационными войсками проверялась система оповещения населения, состояние бомбоубежищ, а также организация взаимодействия между воинскими частями и комиссариатами с практической отработкой вопросов оповещения приписного состава и развертыванием пунктов приема личного состава.