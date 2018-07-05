На Донбассе за неделю пострадали 6 гражданских, - ОБСЕ

С начала года на Донбассе погибли 29 человек

На Донбассе за неделю пострадали 6 гражданских лиц. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе еще 6 человек пополнили перечень жертв среди гражданского населения, который постоянно пополняется. С начала года СММ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения, в частности, 29 погибли и 121 ранен", - сообщил он.

Кроме того, Хуг добавил, что за текущий год на Донбассе 15 человек погибли в результате срабатывания мин или невзорвавшихся боеприпасов и еще 34 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%.