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На Донбассе за неделю пострадали 6 гражданских, - ОБСЕ

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 14:01
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

С начала года на Донбассе погибли 29 человек

На Донбассе за неделю пострадали 6 гражданских лиц. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе еще 6 человек пополнили перечень жертв среди гражданского населения, который постоянно пополняется. С начала года СММ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения, в частности, 29 погибли и 121 ранен", - сообщил он.

Кроме того, Хуг добавил, что за текущий год на Донбассе 15 человек погибли в результате срабатывания мин или невзорвавшихся боеприпасов и еще 34 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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