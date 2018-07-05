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На Донбасі за тиждень постраждали 6 цивільних, - ОБСЄ

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 14:01
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

З початку року на Донбасі загинули 29 осіб

На Донбасі за тиждень постраждали 6 цивільних осіб. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня ще 6 людей поповнили перелік жертв серед цивільного населення, який постійно зростає. З початку року СММ підтвердила інформацію про 150 жертв серед цивільного населення, зокрема, 29 загиблих і 121 поранений", - повідомив він.

Крім того, Хуг додав, що за поточний рік на Донбасі 15 осіб загинули через спрацювання мін чи невибухлих боєприпасів і ще 34 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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