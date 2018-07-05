На Донбасі за тиждень постраждали 6 цивільних, - ОБСЄ

З початку року на Донбасі загинули 29 осіб

На Донбасі за тиждень постраждали 6 цивільних осіб. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня ще 6 людей поповнили перелік жертв серед цивільного населення, який постійно зростає. З початку року СММ підтвердила інформацію про 150 жертв серед цивільного населення, зокрема, 29 загиблих і 121 поранений", - повідомив він.

Крім того, Хуг додав, що за поточний рік на Донбасі 15 осіб загинули через спрацювання мін чи невибухлих боєприпасів і ще 34 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%.