На Донбассе за неделю пассажиропоток через КПВВ увеличился на 20%

С украинской стороны пропуск граждан осуществляется ежедневно с 8:00 до 16:00. При этом боевики блокируют работы КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Через смежный пункт пропуска с "Новотроицким" оккупанты открывают дважды в неделю.

При этом боевики трижды нарушили режим работы гуманитарного дорожного коридора, направляя граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.

"За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 268 граждан и 59 транспортных средств - в направлении контролируемой территории. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 20%", - сообщили в МВД.

Также в министерстве добавили, что боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 26 граждан.

"По словам людей, среди причин отказов в пропуске были в "Станице Луганской" - отсутствие зарегистрированного места жительства на временно оккупированной Луганской области, а в "Новотроицком" - отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию", - рассказали в ведомстве.

Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены 167,9 тонны груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы", - добавили в МВД.