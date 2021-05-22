На Донбасі за тиждень пасажиропотік через КПВВ збільшився на 20%

З української сторони пропуск громадян здійснюється щодня з 8: 00 до 16: 00. При цьому бойовики блокують роботи КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Через суміжний пункт пропуску з "Новотроїцьким" окупанти відкривають двічі на тиждень.

При цьому бойовики тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору, направляючи громадян через лінію розмежування після завершення часу роботи КПВВ.

"За тиждень через КПВВ пішли 213 громадян і 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донбасу, а 268 громадян і 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої території. Щодня пропускні операції здійснювалися тільки в КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік там, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 20%", - повідомили в МВС.

Також у Міністерстві додали, що бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 26 громадян.

"За словами людей, серед причин відмов у пропуску були в "Станиці Луганській" - відсутність зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій Луганській області, а в "Новотроїцькому" - відсутність у списках осіб, яким надано дозвіл на пропуск. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію", - розповіли у відомстві.

Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста та управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Для потреб жителів тимчасово окупованої території України доставлено 167,9 тонни вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали", - додали в МВС.