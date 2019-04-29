На Донбассе за неделю обследовали и разминировали более 73 га территории

Специалисты ГСЧС из состава Объединенных сил за неделю обследовали и разминировали свыше 73 гектаров территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС из состава Объединенных сил проводились работы по обследованию и очистке территорий от ВНП на Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), в районе подземного газопровод высокого давления в городе Мариуполь, на территории, прилегающей к сети водоснабжения населенного пункта Нижняя Ольховая, шламонакопителях в населенных пунктах Торецк и Новгородское и на кладбищах Донецкой и Луганской областей.

"В ходе работ было обследовано 73,6 га территории, обнаружено и обезврежено 18 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в городах Марьинка и Красногоровка, за неделю сотрудники ГСЧС полностью восстановили пять жилых домов.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине" относительно совершенствования механизмов привлечения финансирования мер для разминирования на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Украине грозило прекращения донорского финансирования противоминной деятельности в силу отсутствия нормы в соответствующем законе, о чем заявляло посольство США в Украине.