На Донбассе за неделю ликвидировали 13 боевиков

По данным украинской разведки на прошлой неделе с 29 июня по 5 июля были ликвидированы 13 боевиков. Еще 15 человек российско-оккупационных войск получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, украинские военные за прошедшую неделю также уничтожили один автоматический станковый гранатомет противника. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации потеряли пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль "УРАЛ".

Также в штабе отмечают, что в подразделениях оккупационных войск РФ низкое морально-психологическое состояние. Разведка фиксирует частые случаи употребления алкоголя и наркотиков. В таком состоянии боевики теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые.

Кроме того, командование подразделений незаконной оккупационной власти обеспокоено комплектацией своих полков и бригад личным составом. Количество желающих, которые приезжают воевать на стороне псевдореспублік уменьшается.

Напомним, боевики на Донбассе из тяжелого вооружения обстреляли позиции ООС.

Кроме того, за прошедшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.