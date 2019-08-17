На Донбассе снова нарушили режим перемирия

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 17 августа в районе проведения операции Объедиденных сил (ООС) было зафиксировано три вражеских обстрела. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Обстрелы позиций Объединенных сил, как отмечается, произошли недалеко от Павлополя, Водяного и Лебединского.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российско-оккупационные силы нарушили существующие договоренности относительно разведения сил и средств на участке №2 "Золотое" в зоне проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, на протяжении минувших суток, 16 августа, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Обстрелы велись неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево, Крымское. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Отметим, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в понедельник, 19 августа, обсудят урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе в рамках нормандского формата.