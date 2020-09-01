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На Донбассе нарушений режима "тишины" не было, - ООС

Автор: РБК-Украина

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

При этом отмечается, что для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

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За минувшие сутки они отремонтировали 21 дом. Еще в двадцати девяти объектах работы продолжаются.

Напомним, 31 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Кроме того, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим роботы.

Добавим, что в зоне проведения ООС усиливают карантин.

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