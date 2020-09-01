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На Донбасі порушень режиму "тиші" не було, - ООС

Автор: РБК-Україна

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

При цьому наголошується, що для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи по відновленню пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

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За минулу добу вони відремонтували 21 будинок. Ще у двадцяти дев'яти об'єктах роботи тривають.

Нагадаємо, 31 серпня на Донбасі зафіксовано два обстрілу з боку бойовиків.

Крім того, з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.

Додамо, що в зоні проведення ООС підсилюють карантин.

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