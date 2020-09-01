ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе нарушений режима "тишины" не было, - ООС

Донбасс, Вторник 01 сентября 2020 17:42
На Донбассе нарушений режима "тишины" не было, - ООС
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

При этом отмечается, что для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

За минувшие сутки они отремонтировали 21 дом. Еще в двадцати девяти объектах работы продолжаются.

Напомним, 31 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Кроме того, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим роботы.

Добавим, что в зоне проведения ООС усиливают карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь