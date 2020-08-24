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На Донбассе нарушений режима "тишины" не было, - ООС

Донбасс, Понедельник 24 августа 2020 18:01
На Донбассе нарушений режима "тишины" не было, - ООС
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил с начала суток, 24 августа, не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В штабе отметили, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой. При этом в случае необходимости, украинские военные готовы реагировать на любые изменения обстановки.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - сообщили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки боевики на Донбассе совершили три провокационных обстрела, потерь среди украинских военных не было.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал обнадеживающим перемирие на Донбассе, которое может дать продвинуться в минском процессе.

Также сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе, с 27 июля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня.

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