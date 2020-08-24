На Донбасі порушень режиму "тиші" не було, - ООС

Фото: українські військові (РБК-Україна)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил з початку доби, 24 серпня, не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі ООС.

У штабі відзначили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою. При цьому в разі необхідності, українські військові готові реагувати на будь-які зміни обстановки.

"З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі зробили три провокаційних обстрілу, втрат серед українських військових не було.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав обнадійливим перемир'я на Донбасі, яке може дати просунутися в мінському процесі.

Також повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, з 27 липня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню.