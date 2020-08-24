ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі порушень режиму "тиші" не було, - ООС

Донбас, Понеділок 24 серпня 2020 18:01
На Донбасі порушень режиму "тиші" не було, - ООС
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил з початку доби, 24 серпня, не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі ООС.

У штабі відзначили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою. При цьому в разі необхідності, українські військові готові реагувати на будь-які зміни обстановки.

"З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі зробили три провокаційних обстрілу, втрат серед українських військових не було.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав обнадійливим перемир'я на Донбасі, яке може дати просунутися в мінському процесі.

Також повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, з 27 липня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасперемириеООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся