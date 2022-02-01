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На Донбассе напряженная обстановка в войсках оккупанта. За сутки погибли два боевика

Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе напряженная эмоциональная обстановка в подразделениях оккупационных войск. В течение минувших суток в результате неуставных взаимоотношений погибли два боевика.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Боевики провели плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня.

Командование противника личного состава в постоянной стрессовой обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск.

"Как следствие, за прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

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Донбасс