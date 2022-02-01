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На Донбасі напружена обстановка у військах окупанта. За добу загинули два бойовика

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі напружена емоційна обстановка в підрозділах окупаційних військ. Протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два бойовика.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Бойовики провели планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Командування противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.

"Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

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Донбас