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На Донбассе с начала суток не зафиксированы обстрелы

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе в четверг соблюдается режим тишины. Боевики не обстреливали украинские позиции по состоянию на 17:00.

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Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Отмечается, что подразделения ООС продолжают заниматься разминированием территорий. Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в четверг разминировали почти семь гектаров территории в прифронтовом районе, а также передали на уничтожение 74 найденых взрывоопасных предмета.

Отметим, что 11 ноября на Донбассе зафиксировали три нарушения достигнутых договоренностей. Один защитник получил ранение.

Напомним, встреча советников лидеров "нормандской четверки" пройдет в формате видеоконференции 13 ноября. Основной темой переговоров станет оживление работы Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, украинская делегация в ТКГ заявляла, что предложенный Украиной план восстановления мира на Донбассе был взят за основу.

В то же время представитель украинской делегации в ТКГ Денис Гармаш опроверг взятие за основу украинского плана по Донбассу.

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