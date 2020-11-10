Гармаш отрицает, что украинский план по Донбассу взяли за основу в ТКГ

Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)

На сегодня некорректно говорить, что украинский план действий по Донбассу взяли за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). На переговорах обсуждали только украинский план.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации Сергей Гармаш.

"Я бы не сказал, что план Украины принят за основу. Корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Как раз та сторона утверждает, что он не отвечает минским соглашениям, поэтому говорить о том, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. По крайней мере на сегодняшний день", - заявил Гармаш.

Он также отметил, что не видит перспектив принятия плана действий по Донбассу.

"ОБСЕ поставила перед политгруппой задачу наработать проект документа для реализации минских соглашений. Если мы будем говорить о плане реализации, то это будет план, наработанный в рамках ТКГ. Это не будет украинский или российский план, там будут компромиссные позиции", - добавил Гармаш.

Он также уточнил, что не представляет, как совершенно разные позиции получится совместить в единый документ.

Напомним, ранее пресс-служба украинской делегации сообщила, что план действий по Донбассу, который подал Киев, взяли в ТКГ за основу.

Документ включает несколько пунктов, в том числе вывод российских формирований, выборы и самороспуск так называемых "республик".