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На Донеччині з початку доби не зафіксовано обстрілів

Автор: Роман Тверденко

На Донбасі у четвер дотримується режим тиші. Бойовики не обстрілювали українські позиції станом на 17:00.

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Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил.

Наголошується, що підрозділи ООС продовжують займатися розмінування територій. Сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій в четвер розмінували майже сім гектарів території в прифронтовому районі, а також передали на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмета.

Відзначимо, що 11 листопада на Донбасі зафіксували три порушення досягнутих домовленостей. Один захисник отримав поранення.

Нагадаємо, зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" пройде у форматі відеоконференції 13 листопада. Основною темою переговорів стане пожвавлення роботи Тристоронньої контактної групи.

Крім того, українська делегація в ТКГ заявляла, що запропонований Україною план відновлення миру на Донбасі був узятий за основу.

У той же час представник української делегації в ТКГ Денис Гармаш спростував взяття за основу українського плану по Донбасу.

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