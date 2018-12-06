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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 12:56
В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Вчера на Донбассе боевики 15 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 5 декабря 2018 года, в ходе боевых действий ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 15 раз обстреливали украинские позиции, в частности, шесть раз боевики применяли минометы.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский защитник не погиб, один военнослужащий получил ранения", - сообщил Мотузяник, отметив, что на данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится в военном госпитале.

Кроме того, по данным разведки, вчера на Донбассе были ликвидированы трое боевиков, еще двое ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 6 декабря, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о противоминной деятельности в Украине. Согласно закону, в Украине будет создан Центр противоминных операций.

Также сообщалось, что по данным украинской стороны СЦКК, боевики на Донбассе маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины.

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