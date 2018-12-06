Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек

Все пункты пропуска работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что утром на пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 20/20.
Также сообщается, что общий поток остается динамичным и характеризуется определенным ростом. Всего КПВВ пересекли 32,9 тыс. человек и 4000 транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный.
Накануне боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" передали украинской стороне тело бойца, который ранее считался пропавшим без вести. Военный погиб в районе Крымского в боевом столкновении с диверсионным отрядом противника.