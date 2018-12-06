Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все пункты пропуска работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что утром на пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 20/20.

Также сообщается, что общий поток остается динамичным и характеризуется определенным ростом. Всего КПВВ пересекли 32,9 тыс. человек и 4000 транспортных средств:

"Майорское" - 7390 человек и 815 транспортных средств;

"Марьинка" - 7245 человек и 1325 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6120 человек и 1155 транспортных средств;

"Гнутово" - 2985 человек и 705 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9160 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный.

Накануне боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" передали украинской стороне тело бойца, который ранее считался пропавшим без вести. Военный погиб в районе Крымского в боевом столкновении с диверсионным отрядом противника.