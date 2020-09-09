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На Донбассе с начала суток не зафиксировали нарушений режима "тишины"

Автор: Андрей Козловский

С начала текущих суток боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений. Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе подорвались на мине двое украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирья в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Тарас Кубийович.

Кроме того, на Донбассе с начала сентября в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах погибли более 10 боевиков и еще две единицы военной техники были разрушены.

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