На Донбассе с начала суток не зафиксировали нарушений режима "тишины"

С начала текущих суток боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений. Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне на Донбассе подорвались на мине двое украинских военных.
Также РБК-Украина писало, что 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирья в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Тарас Кубийович.
Кроме того, на Донбассе с начала сентября в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах погибли более 10 боевиков и еще две единицы военной техники были разрушены.