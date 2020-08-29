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На Донбассе с начала суток не зафиксировано нарушений режима "тишины"

Донбасс, Суббота 29 августа 2020 15:14
На Донбассе с начала суток не зафиксировано нарушений режима "тишины"
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

От начала текущих суток боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины. Также они находятся в постоянной готовности к немедленному адекватному реагированию в случае обострения ситуации.

Напомним, в пятницу, 28 августа, на Донбассе также сохранялся режим прекращения огня.

Также сегодня в Украине отмечают первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Кроме того, с начала перемирья на Донбассе погиб 21 боевик.

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