На Донбассе с начала суток не зафиксировано нарушений режима "тишины"

Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

От начала текущих суток боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины. Также они находятся в постоянной готовности к немедленному адекватному реагированию в случае обострения ситуации.

Напомним, в пятницу, 28 августа, на Донбассе также сохранялся режим прекращения огня.

Также сегодня в Украине отмечают первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Кроме того, с начала перемирья на Донбассе погиб 21 боевик.