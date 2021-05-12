На Донбасі з початку доби три обстріли. Бойовики застосували міномети
Проросійські бойовики з початку 12 травня тричі обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не постраждали.
Поблизу Новгородського окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, а в районі Мирного підрозділи ООС потрапили під вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Ще один обстріл зафіксували поблизу Авдіївки. Там проросійські бойовики застосували підствольні гранатомети.
"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - додали в Міноборони.
Нагадаємо, вчора проросійські бойовики 8 разів відкривали вогонь у бік українських військових.
Додамо, у штабі ООС розповіли, яка кількість проросійських бойовиків воює на Донбасі. У командуванні також назвали кількість російського військового контингенту на кордоні.