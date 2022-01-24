На Донбассе с начала суток "тишина"

В понедельник, 24 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе также сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, за минувшие сутки, 23 января, боевики десять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения военный.