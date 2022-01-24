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Десять обстрелов на Донбассе: ранен украинский военный

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Донбасс, Понедельник 24 января 2022 07:51
Десять обстрелов на Донбассе: ранен украинский военный Фото: боевики на Донбассе десять раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики Российской Федерации десять раз открыли огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов получил ранения военный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Оккупанты открывали огонь из пулеметов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия.

Они обстреливали позиции ВСУ:

  • в направлении Водяного 4 раза;
  • дважды вблизи Попасной;
  • в сторону Катериновки;
  • недалеко от Новозвановки;
  • в окрестностях Причепиловки.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала суток, 24 января, нарушений не зафиксировано.

Напомним, 22 января в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе был ранен военный.

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