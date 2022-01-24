Десять обстрелов на Донбассе: ранен украинский военный
Фото: боевики на Донбассе десять раз открывали огонь (facebook.com/mod mil rus)
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики Российской Федерации десять раз открыли огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов получил ранения военный.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Оккупанты открывали огонь из пулеметов, гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия.
Они обстреливали позиции ВСУ:
- в направлении Водяного 4 раза;
- дважды вблизи Попасной;
- в сторону Катериновки;
- недалеко от Новозвановки;
- в окрестностях Причепиловки.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
С начала суток, 24 января, нарушений не зафиксировано.
Напомним, 22 января в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе был ранен военный.