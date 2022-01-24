На Донбасі з початку доби "тиша"

У понеділок, 24 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі також повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 23 січня, бойовики десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу отримав поранення військовий.