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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

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Четверг 03 февраля 2022 17:21
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: с начала суток на Донбассе "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 2 февраля, боевики на Донбассе обстреляли КПВВ, использовали беспилотники и запрещенное оружие.

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