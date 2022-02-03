На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
Фото: с начала суток на Донбассе "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
В четверг, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Напомним, за минувшие сутки, 2 февраля, боевики на Донбассе обстреляли КПВВ, использовали беспилотники и запрещенное оружие.