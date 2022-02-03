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Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ, использовали беспилотники и запретное оружие

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 07:40
Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ, использовали беспилотники и запретное оружие Фото: боевики 4 раза нарушили "тишину" 2 февраля (facebook com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 2 февраля. На этот раз помимо обстрелов украинских военных, оккупанты обстреляли КПВВ, применяли оружие, запрещенное "Минском" и скидывали мины с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Оккупанты произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Более того, для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Также в направлении Таловки окупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Водяного в Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага за 2 февраля нет.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, что 1 февраля оккупанты обстреляли Марьинку и Пески. Обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия.

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