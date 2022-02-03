Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ, использовали беспилотники и запретное оружие
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 2 февраля. На этот раз помимо обстрелов украинских военных, оккупанты обстреляли КПВВ, применяли оружие, запрещенное "Минском" и скидывали мины с помощью беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Оккупанты произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Более того, для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Также в направлении Таловки окупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Водяного в Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага за 2 февраля нет.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе ООС.
Напомним, что 1 февраля оккупанты обстреляли Марьинку и Пески. Обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия.