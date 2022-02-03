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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Четвер 03 лютого 2022 17:21
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: з початку доби на Донбасі" тиша " (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 3 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних формувань РФ. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ, використовували безпілотники і заборонену зброю.

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