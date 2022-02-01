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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 31 января, со стороны боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, разведка Минобороны сообщила, что вчера на Донбассе погибли два боевика и один получил тяжелое ранение.

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ДонбассООС