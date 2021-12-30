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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

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Донбасс, Четверг 30 декабря 2021 17:16
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала суток 30 декабря на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 29 декабря, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранение военный.

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