На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"
Фото: на Донбасі зберігається "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби 30 грудня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюватимуть ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 29 грудня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій отримав поранення військовий.