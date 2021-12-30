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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, Четвер 30 грудня 2021 17:16
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: на Донбасі зберігається "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку доби 30 грудня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюватимуть ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 грудня, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій отримав поранення військовий.

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Донбас ООС
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