На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
Во вторник, 6 июля, на Донбассе сохраняется режим "тишины". Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также в штабе добавили, что потерь среди украинских военных нет.
"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера на Донбассе пророссийские боевики убили украинского военного, а еще троих - ранили.