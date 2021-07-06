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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, Вівторок 06 липня 2021 17:32
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: на Донбасі зберігається режим припинення вогню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 6 липня, на Донбасі зберігається режим "тиші". З боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі додали, що втрат серед українських військових немає.

"Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора на Донбасі проросійські бойовики вбили українського військового, а ще трьох-поранили.

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