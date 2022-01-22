ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня

Новина українською →
Донбасс, Суббота 22 января 2022 17:28
На Донбассе с начала суток сохраняется режим прекращения огня Фото: на Донбассе сохраняется режим "тишины" (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала текущих суток, 22 января, на Донбассе пророссийские боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В ООС уточнили, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по сдерживанию агрессии со стороны российских вооруженных формирований.

Напомним, в течение 21 января на Донбассе не зафиксированы обстрелы со стороны боевиков.

Отметим, Россия отправляет на Донбасс железнодорожным и автомобильным транспортом танки и другое вооружение для боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба
Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше