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На Донбасі з початку доби зберігається режим припинення вогню

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Донбас, Субота 22 січня 2022 17:28
На Донбасі з початку доби зберігається режим припинення вогню Фото: на Донбасі зберігається режим "тиші" (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку поточної доби, 22 січня, на Донбасі проросійські бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

В ООС уточнили, що українські військові продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання щодо стримування агресії з боку російських збройних формувань.

Нагадаємо, протягом 21 січня на Донбасі не зафіксовані обстріли з боку бойовиків.

Відзначити, Росія відправляє на Донбас залізничним і автомобільним транспортом танки та інше озброєння для бойовиків.

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