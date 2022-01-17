На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"

С начала 17 января на Донбассе вооруженные формирования России не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в ООС.
В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, днем ранее пророссийские боевики открывали огонь в районе Катериновки, ранение получил украинский военный.
Отметим, Служба безопасности Украины обнаружила тайник боевиков с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС.