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На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші"

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку 17 січня на Донбасі збройні формування Росії не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в ООС.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, днем раніше проросійські бойовики відкривали вогонь в районі Катеринівки, поранення отримав український військовий.

Зазначимо, Служба безпеки України виявила схованка бойовиків зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС.

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