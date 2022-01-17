На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші"

З початку 17 січня на Донбасі збройні формування Росії не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в ООС.
У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, днем раніше проросійські бойовики відкривали вогонь в районі Катеринівки, поранення отримав український військовий.
Зазначимо, Служба безпеки України виявила схованка бойовиків зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС.