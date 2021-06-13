На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины"

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

В штабе ООС отметили, что украинские военные находятся на позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, в районе проведения ООС продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности.

Отмечается, что сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.