На Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші"

На Донбасі станом на 17: 00 13 червня зберігається режим "тиші". З боку проросійських збройних формувань не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
У штабі ООС зазначили, що українські військові перебувають на позиціях і дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Крім того, в районі проведення ООС продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки.
Зазначається, що сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 червня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Відзначимо раніше на Донбасі бойовики влаштували навчання і стріляли з танків. Про це повідомили в ОБСЄ.
Також повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий. Він родом з Мукачева.